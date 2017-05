Zadel je pešca

KRANJ – Gorenjski operativnokomunikacijski center je v sredo prejel obvestilo o štirih prometnih nesrečah (v eni je voznik na prehodu za pešce trčil v pešca in ga lažje poškodoval), po dve prijavi o kršitvah predpisov o javnem redu na javnem kraju in v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa o sumih vloma in tatvine, so sporočili iz PU Kranj.