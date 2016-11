Zadaviti jo je hotel, ker ga je varala

MARIBOR – Majhen, robusten in precej tih je v torek na zatožni mariborskega sodišča sedel 57-letni Radovan Stošić. Možakarja iz Hoč sta v razpravno dvorano pospremila dva pravosodna policista, ki sta ga pred tem pripeljala iz mariborskega zapora. Tam je izučeni varilec od začetka avgusta letos, ko je v družinski hiši sredi Hoč poskušal umoriti svojo deset let mlajšo zunajzakonsko partnerico Suzano Damiš.



»Sredi sobe je postavil plinsko jeklenko in odvil ventil,« je dogodek opisovala okrožna državna tožilka Ivanka Slana. Zatem naj bi nekdanji partnerici, s katero pa sta še vedno živela pod isto streho, okoli noge zategnil plastično vezico. Ko jo je začel daviti, se je Suzana Damiš zbudila.

