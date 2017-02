Začelo se je z besedami, končalo z udarci

KRANJ – V petek pozno zvečer so policisti na Britofu obravnavali množično kršitev javnega reda. Začelo se je s sporom in potem udarcem zaradi starih zamer med domačinom in še enim moškim, to pa je povzročilo še prepiranje, odrivanje in udarce med več drugimi osebami. Po prihodu policistov so se pretepači pomirili. V dogodku je bila ena oseba lažje poškodovana. Zaradi suma točenja alkohola osebam pod vplivom alkohola policisti postopek vodijo tudi proti gostincu.

V soboto pozno zvečer so zaradi nadaljevanja s kršitvijo javnega reda eno osebo pridržali škofjeloški policisti. Tudi v tem primeru so policisti postopek uvedli še proti gostincu zaradi suma kršitve predpisov o omejevanju rabe alkohola.