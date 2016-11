KRANJ – Še pred morebitno nesrečo so policisti danes ponoči v Kranju iz prometa izločili neodgovornega in zaradi opitosti zelo nevarnega voznika, ki je avtomobil vozil s skoraj 2,5 promila alkohola (1,17 mg/l).

Voznika so policisti izločili iz prometa in ga pridržali. Obravnavan bo v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj,