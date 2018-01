Zabodeni Matija že čutil, da umira, a je čudežno preživel

BREŽICE – Komaj je dopolnil 18 let in postal odrasel človek, že je Vedran Veršec iz Brežic reševal težave svojega očeta. In to na zelo krvav način. Nepovabljen je vstopil v stanovanje očetovega znanca, zdaj 70-letnega Ivice Ljubića, s katerim je imel oče neke neporavnane račune, ga z udarcem zbil na tla, ko pa ga je poskušal zdaj 26-letni Matija Molan, ki je bil pri Ljubiću na obisku, zaščititi, ga je obtoženi Vedran z 12-centimetrskim nožem dvakrat zabodel v vitalne dele telesa: enkrat v levi predel prsnega koša, drugič v trebuh, tako da je izgubil 80 odstotkov krvi in le po čudežu preživel.

Po grozljivem dejanju si je obtoženi ogledal rane, ki jih je povzročil Molanu, in rekel: »To je zato, da boš vedel drugič nož kazat.« Z očetom Petrom, ki se mu je pridružil v sosedovem stanovanju in pomagal pri obračunavanju, sta mirno odšla domov. Ko so po Ljubićevem klicu v stanovanje Verščevih vstopili policisti in reševalci, nista povedala, da se je vse dogajalo v drugem stanovanju in da tam leži hudo ranjeni. Zato so se reševalci odpeljali. Šele pozneje, ko so policisti poskušali zbrati in urediti podatke o tem, kaj, kje in kako se je vse skupaj dogajalo, so ugotovili, da je kraj skorajda zločina pravzaprav eno nadstropje višje, in poklicali reševalce. Medtem je Molanu, ki je nemočen obležal na kavču, počasi odtekala kri in z njo življenje. »Čutil sem, da umiram,« je povedal na sodišču. Tudi izvedenec medicinske stroke se je čudil, da je Molan zaradi tako hudih ran in takega izliva krvi v trebušno votlino sploh preživel.

