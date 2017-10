Zabodeni 28-letnik kljub globoki rani odšel domov

AJDOVŠČINA – Tiskovni predstavnik novogoriških policistov Dean Božnik poroča o poskusu uboja: v četrtek ob 20.20 je 29-letnik z nožem napadel in zabodel 28-letnega moškega v ledveni predel hrbta v enem od gostinskih lokalov v Ajdovščini. V času storitve kaznivega dejanja sta bila sama v lokalu.

29-letnik je po izvršenem kaznivem dejanju odšel na PP Ajdovščina in policistom izročil nož, s katerim je napadel 28-letnika. Policisti so mu na podlagi določb zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih. V nadaljevanju postopka oz. pri varnostnem pregledu je bil pri 29-letniku najden še en nož.

Zabodenemu 28-letniku so na kraju incidenta prvo pomoč nudili reševalci ZD Ajdovščina, nato pa so ga zdravniško oskrbeli v bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Tamkajšnji zdravstveni delavci so ugotovili, da ima globoko vbodno rano, na srečo pa ni prišlo do poškodb vitalnih organov telesa. V petek je bil 28-letnik na lastno željo odpuščen iz šempetrske bolnišnice v domačo nego.

V soboto popoldne so 29-letnika z območja UE Nova Gorica s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja po prvem odstavku 115. členu KZ privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper 29-letnika odredil pripor.