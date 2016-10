Zabodel sina, a vztraja, da ni kriv

MARIBOR – Na zatožno klop je slabe tri mesece po grozljivem zločinu, ki je pretresel Štajersko, sedel Vinko Bezjak, obtožen umora in poleg tega še nasilja nad svojo življenjsko sopotnico.



O dogajanju usodnega 6. julija smo v Slovenskih novicah že pisali. Takrat je v Sladkem Vrhu v Slovenskih goricah umrl 38-letni Sebastjan Bezjak, ki ga je s kuhinjskim nožem naravnost v srce zabodel njegov lastni oče. Ta naj bi se, smo takrat izvedeli od sosedov Bezjakovih, okrog osmih zvečer začel nenavadno vesti. Pražnje se je oblekel, čeprav to ni bilo v njegovi navadi, nato pa pograbil nož ter na dvorišču s hrbta pristopil do Sebastjana, ga potrepljal po rami in zabodel. Zadnje besede, ki jih je izrekel sinu, so bile, da ima dovolj te hinavščine. Sebastjan je še zmogel toliko moči, da se je opotekel do sosedove žive meje, a je tam omagal in negiben obležal. Sosedje so ga zaman poskušali rešiti. Oče Vinko, pozneje se je izkazalo, da je sina umoril z 1,14 promila alkohola v krvi, je medtem mirno čakal na policiste in se jim brez besed predal.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.