Zabodel očeta in sina, a se sprehaja naokoli

VELENJE, CELJE – Tri leta in pol je minilo od krvavega obračuna na dvorišču stanovanjskega bloka v Blatnikovi ulici v Velenju, a sojenje se še ni začelo. V napadu sta bila težko ranjena Renat Asani in njegov sin Emran, z nožem ju je večkrat zabodel Elvir Dedić, državljan Bosne in Hercegovine. Ta je bival v nekdanjem Vegradovem samskem domu tik ob bloku, v katerem je takrat še živela romska družina Asani. Vse naj bi se zgodilo zelo hitro. Renat je na dvorišču ošteval svojega psa, Elvir pa naj bi to slišal in pomislil, da so kletvice namenjene njemu. Zato je pritekel ven z nožem, starejšega Asanija najprej udaril v glavo in ga zatem še porezal po roki in hrbtu. Ko je to videl Emran, je takoj pomagal očetu. Skočil je na napadalca in ga s plastično cevjo udaril po ramah, a se je razjarjeni Dedić spravil tudi nanj ter ga dvakrat zabodel v trebuh, še hujšo rano pa mu je z nožem zadal zraven srca. Po obračunu se je Dedić, tako so povedale priče, vrnil v svojo sobo, se preoblekel in odhitel nazaj na dvorišče, kjer je mirno opazoval dežurne reševalce. Ti so očeta in sina naložili v rešilca in odpeljali v celjsko bolnišnico.

