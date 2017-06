Zabodel jo je s kuhinjskim nožem in z njim grozil še 13-letniku

MARIBOR – Zdaj je končno jasno, kaj se je dogajalo v sredo, ko so policisti v Teznem obravnavali poskus umora in rop . Iz PU Maribor so sporočili, da so v petek ob 16.30 k dežurnemu preiskovanemu sodniku privedli 29-letnega Mariborčana, ki je osumljen, da je v sredo okoli 16.30 iz brezobzirnega maščevanja skušal umoriti svojo 26-letno prijateljico in z nožem v roku oropal 13-letnega kolesarja.

Policisti so zapisali, da je moški najprej na tla podrl 26-letnico, jo napadel s kuhinjskim nožem in dvakrat zabodel v predel prsnega koša. Med dejanjem sta ga zmedli dve sosedi, ki sta pričeli kričati in vpiti, zaradi česar je stekel za njima, a sta mu pobegnili v hišo, tedaj pa se je pred njim skrila tudi ranjena ženska.

Zbežal in se lotil 13-letnika

Napadalec je pobegnil v bližnji gozd, kjer je z nožem v roki zagrozil 13-letnemu kolesarju, ki ga je naključno srečal, in od njega zahteval telefon, nato pa mu je odvzel kolo, s katerim je poskušal zbežati. To so mu preprečili policisti, ki so bili poslani na kraj kaznivih dejanj. Kolesarja sicer ni poškodoval, napadeno žensko pa lažje.

Policisti so sporočili, da sta tako napadalec kot tudi napadenka odvisnika od prepovedanih drog. Pred opisanimi dejanji je moški v zameno za prepovedano drogo prodal kolo. Prav tako so ga tik pred napadom na žensko obiskali trije njegovi prijatelji, s katerimi se je sprl in enega od njih napadel s stolom. Ta se je ubranil z lesenim ročajem motike, s katerim je napadalca udaril po glavi in ga podrl na tla. Po prepiru so vsi trije odšli, 29-letnik pa je napadel 26-letno prijateljico, ker ji je očital, da mu ni pomagala.