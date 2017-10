Zabodel 28-letnika in se predal policiji

AJDOVŠČINA – Včeraj ob 20.29 so policiste obvestili o sumu uradno pregonljivega kaznivega dejanja zoper življenje in telo na območju Ajdovščine, kjer je 29-letni moški z ostrim predmetom, šlo naj bi za nož, v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov napadel oziroma zabodel drugega 28-letnega moškega v ledveni predel ter ga po oceni tiskovnega predstavnika PU Nova Gorica Deana Božnika predvidoma huje telesno poškodoval.

Oškodovancu so zdravniško pomoč nudili reševalci ZD Ajdovščina in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po prvih ugotovitvah 28-letni oškodovanec ni v smrtni nevarnosti.

Osumljenec se je po izvršenem kaznivem dejanju sam javil tamkajšnjim policistom na PP Ajdovščina in jim izročil nevaren predmet, s katerim je napadel oškodovanca. Policisti so mu na podlagi določb zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

O primeru so obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, da bi ugotovili vse okoliščine varnostnega dogodka na Ajdovskem.

Slovenijo sta v preteklih dneh pretresla že dva umora. V obeh primerih sta se osumljenca predala policiji.

V Mariboru je moški sredi ene glavnih prometnic streljal na avtomobil in ubil moškega. Nato se je predal policiji in še pomahal .

Tudi moški, ki je v Mariboru sodil svoji partnerici, se je po nekaj dneh policiji predal sam .