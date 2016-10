Zabliskalo se mu je, zbudil se je v rešilcu

ŠKOFJA LOKA – Včeraj, točno teden dni po nesreči, ki jo je po doslej zbranih ugotovitvah namerno povzročil nekdanji lokalni politik Blaž Kujundžič, je pred novinarje stopil škofjeloški župan.



Vidno pretresen in skorajda na robu solza je župan Miha Ješe povedal, da se je minuli teden kot običajno s kolesom peljal v službo: »Pred poslopjem Tehnika pa se mi je naenkrat vse zabliskalo. Zbudil sem se čez kakih dvajset minut v reševalnem vozilu. Policistka me je spraševala kako in kaj. Poklical sem v službo in javil, da me ne bo, poklical sem še domov in povedal, da sem na poti do bolnišnice.«



Odpeljali so ga na travmatologijo v Ljubljano, kjer so ugotovili zlom ledvenega vretenca in ključnice, dobil je tudi močan udarec v levo stran hrbta. »Hvala bogu, da sem imel čelado. Vesel sem, da sem ostal cel,« je dejal Ješe, ki še vedno čuti posledice nesreče. Zdaj je na bolniškem dopustu, prihodnji mesec bo še pretežno počival, zato bo občino vodil od doma.



Škofjeloški župan ne ve, kakšen motiv naj bi imel Blaž Kujundžič, ki ga obravnavajo zaradi poskusa umora: »Poznava se od leta 1971, saj je dve leti za menoj začel šolanje na gimnaziji. Ne v preteklosti niti v zadnjem času nisva imela nikakršnih kontaktov. Ko sva se videla, sva se pozdravila, in to je bilo to. Ne vem, zakaj je to storil, kaj si je ob tem mislil in zakaj je mene vzel na piko. A s tem se ne mislim preveč obremenjevati, saj bo sodstvo opravilo svoje delo. Moje delo je na občini in o tem lahko rečem, da gremo naprej.«



Župan Škofje Loke se je včeraj zahvalil policistom, škofjeloškim reševalcem in tudi vsem, ki so ga lepo oskrbeli na travmatološki kliniki. »V minulih dneh sem dobil toliko lepih želja za okrevanje, tako iz Škofje Loke, Ljubljane in tudi iz tujine, da sem mislil, da je novo leto. Zdaj se moram pozdraviti,« je v svojem značilnem slogu zaključil župan Miha Ješe.