Zabil se je v vrtec, na pomoč tudi helikopter

OŽIVLJALI SO GA

ČRNOMELJ – Danes ob 10.55 se je v ulici Čardak v Črnomlju voznik z osebnim vozilom zaletel v stavbo vrtca Čardak. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so mu nudili pomoč do prihoda helikopterja. Dežurna ekipa enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka s policijskim helikopterjem sta poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oživljanju poškodovanca, zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.