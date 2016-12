Za Živino smrt dve leti za rešetke

MARIBOR – Nekoč je bil dober nogometaš, zdaj bo moral za zapahe. Štiridesetletnega Almirja Musića iz Slovenske Bistrice je mariborsko okrožno sodišče spoznalo za krivega, da je povzročil prometno nesrečo, v kateri je avgusta predlani ugasnilo življenje komaj 24-letne Žive Babič iz Slovenske Bistrice. Ta se je povsem po naključju znašla v nesrečnem avtomobilu, saj je bila dobra prijateljica Musićevega sodelavca in moška sta jo povabila, da se jima pridruži na poti v štajersko prestolnico. Na Ptujski cesti, nedaleč od odcepa za hitro cesto, je Musić zapeljal v levo, čez robnik, ki ločuje vozišči, nato pa s svojim fordom focusom trčil v steber, na katerega so pritrjene razvrščevalne prometne table. Sledilo je silovito trčenje, ki je bilo za nesrečno Živo usodno.



Ni se opravičil



»Obtoženi je poskušal odgovornost za nesrečo prenesti na pleča pokojne. Izpovedbi njegovega sodelavca Saše Stojanovića, ki je obtoženemu pritrjeval v navedbah, da naj bi bila Živa kriva za nastalo nesrečo, ne gre verjeti, saj sta si v svojih izjavah prišla v nasprotje. Vozil je pod vplivom alkohola in sam rekel, da je v nekem trenutku odmaknil pogled in se obrnil k njej na zadnjo klop. Skozi celoten proces ni izkoristil priložnosti, da bi se javno opravičil mami pokojne. Ker ni olajševalnih okoliščin, predlagam, da se obtoženemu izreče zaporna kazen treh let in treh mesecev,« je bil odločen okrožni državni tožilec Simon Grahornik.

