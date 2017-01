Za zapahi, ker naj bi do smrti mučila Arino (2), uživata take ugodnosti

LJUBLJANA – Poročali smo, da so domnevnima krivcema za smrt nemočne, komaj dveletne deklice Arine, Sandi Alibabić in njenemu ljubimcu Mirzanu Jakupiju, podaljšali pripor. Pri Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pa smo ob tem preverili, kakšne ugodnosti pripornika uživata.

Dobijo tri obroke, tisti, ki delajo pa še malico: častimo jo davkoplačevalci

URSIKS piše, da imajo priporniki pravico do osemurnega nepretrganega počitka, vsakodnevno pa jim je treba zagotoviti najmanj dve uri gibanja na prostem.

»Vstajanje je med delovniki ob 6. uri, sledi osebna higiena in urejanje bivalnega prostora. Priporniki dobijo dnevno tri obroke hrane, tisti, ki delajo, tudi malico. Čez teden imajo možnost razgovora s strokovnimi delavci zavoda. Zagotovljena jim je zdravstvena oskrba (lahko obiščejo zavodskega zdravnika) in duhovna oskrba,« so pojasnili.

Poskrbljeno pa je tudi za druge potrebe. Medtem ko moramo navadni državljani za izposojo knjig v knjižnici plačati članarino, je pripornikom ta strošek prihranjen, saj si lahko v knjižnici sposodijo knjige za branje. V zavodski prodajalni lahko na svoje stroške kupijo časopise, revije in osebne potrebščine.

Račun za hrano in druge življenjske stroške: ga ni

Uprava pojasnjuje, da lahko pripornikom po predhodni odobritvi sodišča omogočijo tudi delo v zavodu. Priporniki imajo na voljo televizijo, a jim je prihranjen strošek plačila RTV-naročnine in izbranega TV-programa. Poleg tega jim je prihranjeno tudi plačevanje porabe vode, elektrike, ogrevanje in seveda obrokov, za to namreč poskrbimo davkoplačevalci. Omogočena jim je tudi uporaba rekreacijske sobe in telovadnih rekvizitov.

Imajo pa priporniki prepovedano uporabo interneta in mobilnega telefona. »Telefonske razgovore imajo lahko na svoje stroške dvakrat tedensko in neomejeno v času sprehoda na zavodskem dvorišču. Preiskovalni sodnik lahko odredi nadzor nad telefonskimi pogovori pripornika, v tem primeru določi tudi način in obseg nadzora,« so še pojasnili.

Pred časom smo poročali, da je sodišče osumljenima za smrt male Arine stike prepovedalo, si pa dopisujeta .