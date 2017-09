Za zapahe trije roparji bankomatov

LJUBLJANA – V petek okrog 23. ure so na Dunajski cesti policisti odvzeli prostost trem državljanom Romunije, ki so tega dne v večernem času izvršili kaznivo dejanje velike tatvine.

Na naslovih Ajdovščina, Jamova cesta, Wolfova ulica in Jurčkova ulica so vlomili v štiri bančne avtomate in pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 2400 evrov. S tem so oškodovali štiri različne banke.

Osumljene so v nedeljo s kazensko ovadbo in z zbranimi dokazi privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je vsem trem odredil pripor.