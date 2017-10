TREBNJE – V noči na nedeljo so policisti v okolici Trebnjega zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus alkoholiziranosti 34-letnemu vozniku osebnega avtomobila iz BiH.



Kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in ga bodo privedli na pristojno sodišče.