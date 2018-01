Za vsak udarec 2100 evrov

LJUBLJANA – Kar malce začuden pogled z vseh strani je doletel ljubljanskega peka Demirja Vorfaja, ko je v kazenskem sodnem postopku napovedal, da bo poskušal od svojih napadalcev iztožiti 403.000 evrov odškodnine. Ta bi namreč odločno odstopala od sodne prakse, resnici na ljubo pa je tudi znesek, ki ga Vorfaj omenja v pozneje vloženi odškodninski tožbi, še vedno vrtoglav. Terja namreč 105.000 evrov, pa še to ne od tistih, ki so ga pošteno nagarbali in ustrelili, ampak od tistega, ki je naročil njegov pretep, peka Idriza Muqaja. Muqaj naj bi konec leta 2014 trem Albancem naročil, naj pridejo v Slovenijo zanj opravit neke posle. Naročilo se je glasilo, da se morajo spraviti na njegovega nečaka Ejupa Mucaja, ki ima pekarno na Glinškovi ploščadi, in na Vorfaja, ki mu je Muqaj oddal pekarno, nato pa sta se znašla v sporu.

Kico Periku, Afrim Sinaj ter Artur Kuka so poskrbeli, da so imeli policisti zaradi njih res polne roke dela. Najprej je 1. in 8. decembra zagorela pekarna na Glinškovi ploščadi, ob drugem podtaknjenem požaru je bila skoraj popolnoma uničena. Nato so 18. decembra v Sketovi ulici napadli Vorfaja. Eden ga je ustrelil v nogo, drugi ga je z železno palico, dolgo 88 centimetrov in široko tri centimetre, udaril v predel čela, tretji pa je peka udaril po zatilju. Kar 50 udarcev z železno palico je padlo po ljubljanskem peku. Hudo ranjeni Vorfaj se je zatekel v klinični center, kjer so mu rešili življenje.

Zaradi napada se težko koncentrira, pozablja, boli ga glava, ob večjih obremenitvah tudi noga, v katero je bil ustreljen.

Ko so požigalce in napadalce polovili, so jih posadili na zatožno klop. Sinaj je priznal vpletenost v pretep in jo odnesel s kaznijo dve leti zapora. Kuka je zaradi požigov in pretepa pravnomočno obsojen na pet let in devet mesecev zapora, Periku zaradi pretepa na štiri leta zapora (glede požigov je bila sodba zanj razveljavljena), Muqaj pa zaradi naročila pretepa Vorfaja na štiri leta zapora. Dokazov, da je naročil tudi požiga nečakove pekarne, ni bilo. Pretepeni Vorfaj odškodnino torej terja od njega, saj je napadalcem povedal, kje živi in kdaj običajno odhaja v službo, naročil, kaj naj mu storijo, nato pa jim priskrbel še železno palico in pištolo.

Muqaj pa je po Vorfajevem prepričanju odgovoren za to, kar ga je doletelo, čeprav sploh ni bil na kraju pretepa. Posledice 50 silovitih udarcev s palico in strelov iz pištole so precej hude: pet ran na glavi, zlom nosne kosti, številne udarnine, zvin vratne hrbtenice, dvojni prestrel noge z zlomom gležnja. Šest dni je preživel v bolnišnici, šest mesecev ni bil sposoben za delo. Pol leta je čutil bolečine, zaradi udarcev se težko koncentrira, pozablja in še vedno ga boli glava, zaradi strelov ob večjih obremenitvah tudi noga (zahtevek za telesne bolečine je 50 tisočakov).

Ker ga je bilo ob napadu hudo strah, strah pa je trajal še mesec dni, nato pa se je še pol leta bal, ali bo zdravljenje uspešno, terja pet tisočakov odškodnine. Zaradi duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti in posttravmatskega sindroma pa pričakuje še, da mu bodo na pravdnem oddelku okrožnega sodišča v Ljubljani prisodili nadaljnjih 50.000 evrov. Vsega skupaj torej – 105.000 evrov.