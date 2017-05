Za volanom pijan in z neveljavnim vozniškim dovoljenjem

KOPER – V torek ob 10.30 so policisti v Kopru ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila.

Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,55 mg/l), veljavnost njegovega vozniškega dovoljenja pa je potekla lani.

Vozilo so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.