Za volanom opazil mrtvo žensko

Prihiteli so policisti in reševalci (fotografija je simbolična). Foto: Aleš Černivec

NOVO MESTO – V torek okrog 11. ure je policiste poklical občan, ki je za volanom avtomobila, parkiran je bil v gozdu tik ob cesti, ki vodi na Kuzarjev Kal, opazil negibno žensko. Nemudoma so tja odhiteli policisti in reševalci in 72-letnico začeli oživljati. Žal ji niso več mogli pomagati. Policisti na truplu niso našli poškodb, ki bi nastale v prometni nesreči, prav tako na avtomobilu niso našli sledi, ki bi nakazovale, da je kam trčil. Vzrok smrti 72-letnice bodo poskušali ugotoviti s sanitarno obdukcijo.

Hudo prometno nesrečo pa so policisti novomeške policijske uprave obravnavali nekaj dni prej v Črmošnjicah. Po prvih ugotovitvah, ki so jih posredovali, je 23-letna voznica iz okolice Novega mesta nenadoma zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v avto, ki ga je vozil 50-letni Nemec.

V avtomobilu povzročiteljice je bila tudi sopotnica in ta je dobila hude poškodbe hrbtenice, Nemec, ženska na sovoznikovem sedežu in ena od potnic, ki sta sedeli zadaj, so se lažje ranili, druga potnica pa ima poškodovano hrbtenico. Obema voznikoma so policisti odredili preizkus z alkotestom in ta je pokazal, da je Nemec vozil povsem trezen, 23-letnica pa je imela v litru izdihanega zraka kar 0,60 miligrama alkohola.