Za volanom je sedel 15-letnik

HOTIČNA – V četrtek ob 1.19 so policisti na cesti za Hotično ustavili 15-letnika iz Ilirske Bistrice, ki je vozil osebni avto, je sporočila policija.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžlini predlog, saj nima vozniškega dovoljenja. Očetu pa so izdali plačilni nalog zaradi opustitve skrbi nad mladoletnikom.