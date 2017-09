Za volanom brez dovoljenja

ŠEMPAS – V ponedeljek okrog 13. ure so policisti v Šempasu ustavili 23-letno voznico osebnega avtomobila in ugotovili, da je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so ji osebno vozilo v skladu s prometno zakonodajo zasegli, zoper voznico pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.