Za volan sta sedla pijana

AJDOVŠČINA – V sredo ob 20.50 so v Ajdovščini ustavili 40-letno voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. Pokazal je 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti PP Ajdovščina so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

V četrtek okoli 1. ure pa so na območju Ajševice ustavili 41-letnega voznika osebnega vozila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi njemu so prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.