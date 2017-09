Za volan sta bila pijana

KRANJ – Gorenjski policisti so zaradi hujših prekrškov v prometu v sredo zasegli dve vozili. En avtomobil je vozil voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja, bil pa je tudi pod vplivom alkohola (0,39 mg/l). To vozilo so zasegli že zjutraj na gorenjski avtocesti. Drugo vozilo je bilo zaseženo popoldne pri Naklem, in sicer vozniku, ki je bil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (1,07 mg/l).

Prvi voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, drugi je imel na avtomobilu nameščene registrske tablice drugega vozila, oba pa je izdala nezanesljiva vožnja.

Oba voznika sta bila zaradi prekrškov v prometu obravnavana že v preteklosti in jima je veljavnost vozniških dovoljenj zaradi ukrepov prenehala.