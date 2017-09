Za volan pijana in brez dovoljenja

NOVO MESTO – Minuli konec tedna so policisti med kontrolo prometa ustavili pet voznikov, ki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Kot poroča PU Novo mesto, so v soboto v okolici Šentjerneja ustavili voznika renaulta expressa. Med postopkom so ugotovili, da 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. V litru izdihanega zraka je imel 0,56 miligrama alkohola.

V noči na ponedeljek so v Čatežu ob Savi zasegli avtomobil 19-letnemu vozniku, ki je vozil osebni avtomobil, čeprav še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriranega in nezavarovanega renaulta megana, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola.