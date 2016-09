Za volan brez izpita

SPODNJE ŠKOFIJE – V ponedeljek ob 13. uri so policisti na Spodnjih Škofijah ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega so ugotovili, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zasegli so mu vozilo in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.