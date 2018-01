Za vikend več vlomov na Gorenjskem

SPODNJE DUPLJE – V Spodnjih Dupljah je bil prijavljen vlom v stanovanjsko hišo, v Voklem pa je storilec v hišo v petek vlomil med 17. in 18. uro.

Vlomilci pa niso počivali niti v soboto. Pozno popoldne ali zvečer je nekdo vlomil v hišo v Škofji Loki, med 20.00 in 21.30 pa še v stanovanje na Zasavski cesti v Kranju.

V nedeljo sta bila prijavljena dva vloma v objekte. Ponoči je bilo na Ulici Lojzeta Hrovata v Kranju vlomljeno v stanovanje v nižjem nadstropju, v Breznici pa v stanovanjsko hišo.

Storilci so v objekte vlamljali z naviranjem oken ali balkonskih vrat, iskali pa so denar in si ga pri nekaj vlomih tudi prilastili, so sporočili iz PU Kranj.