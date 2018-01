Za vikend prijeli 15 tujcev, ki so nelegalno prečkali južno mejo

ČRNOMELJ – Pri varovanju zelene meje na območju Bele krajine so črnomeljski policisti v soboto dopoldne prijeli šest državljanov Pakistana in enega Afganistanca, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili ilegalno. Na možen ilegalen prestop državne meje in sumljivih osebah so policiste opozorili domačini. V hitri in koordinirani akciji več policijskih patrulj so bile vse osebe, ki so ilegalno prestopile mejo, tudi prijete. V sodelovanju s hrvaškimi policisti na drugi strani meje in uporabo policijskega helikopterja pa so prestop državne meje zunaj mejnega prehoda preprečili še nekaj osebam, ki so jih prijeli hrvaški policisti na svoji strani državne meje.

V nedeljo zjutraj so domačini obvestili policiste o pojavu skupine sumljivih oseb. Policisti so prijeli osem državljanov Alžirije in enega državljana Kosova. Vsi prijeti so zaprosili za mednarodno zaščito, zato se bo postopek z njimi nadaljeval v azilnem domu, so sporočili iz PU Novo mesto.