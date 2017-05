Za večjo varnost kolesarjev

MARIBOR – Že več kot en teden policisti na prometnicah po državi bdijo nad kolesarji, ki spadajo med najšibkejše udeležence v prometu, to pa bodo počeli vse do nedelje. Želijo si namreč, da bi se število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi, zmanjšalo, njihova varnost pa povečala. Vrhunec akcije, ki sicer poteka v sklopu Agencije RS za varnost prometa, v njej pa poleg policistov sodelujejo tudi druge službe, bo na območju mariborske policijske uprave potekala jutri med 7. in 14. uro, ko bodo možje postave posebno pozornost namenjali ugotavljanju kršitev, povezanih s problematiko kolesarjev. Prežali bodo tako na voznike motornih vozil, ki kolesarje ogrožajo, kot na kolesarje, ki so neredko povzročitelji nesreč. Policisti zato vse, ki se bodo jutri podali na ceste, pozivajo k umirjeni vožnji in spoštovanju cestnoprometnih pravil.



Analiza varnosti in udeležbe kolesarjev v prometnih nesrečah je pokazala, da je njihov delež med vsemi udeleženimi v prometnih nesrečah 7,4 odstotka, med smrtnimi žrtvami pa jih je bilo leta 2016 deset odstotkov, so sporočili z agencije za varnost prometa. Lani je na slovenskih cestah umrlo 13 kolesarjev, 179 pa je bilo huje ranjenih. Velika večina prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se po njihovih ugotovitvah sicer zgodi v naseljih (85 odstotkov), med najpogostejšimi vzroki pa so neprilagojena hitrost (leta 2016 skoraj 32 odstotkov), neupoštevanje pravil o prednosti (20 odstotkov) in nepravilna stran oziroma smer vožnje (14 odstotkov). Pogosto so tudi sami povzročitelji prometnih nesreč, saj je med smrtnimi žrtvami in huje ranjenimi kar 60 odstotkov kolesarjev tudi povzročiteljev. Skrb vzbuja dejstvo, da se je lani tudi med njimi povečala problematika alkoholiziranosti, in sicer je za kar 14 odstotkov naraslo število nesreč, ki so jih povzročili pijani kolesarji.