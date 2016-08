Za toliko tisočakov so tatovi olajšali župnika

LAŠKO – Celjski policisti so v sredo iskali vlomilce. V jutranjih urah so jih namreč obvestili o vlomu v prostore župnišča v Laškem.

Neznani storilci so iz pisarne odnesli trezor, ki so ga pred župniščem odprli in iz njega odtujili okoli 4000 evrov gotovine.