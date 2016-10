Za Tejo usoden en sam vbod

NOVO MESTO – »Od doma je odšla okoli šestih zvečer. Vesela in zadovoljna mi je rekla, da se bo vrnila zjutraj. Še ob devetih zvečer me je klicala. Okoli polnoči pa je mama njenega fanta prišla povedat, da je moja hči Teja mrtva,« se je usodnega 2. aprila s solzami v očeh spominjala Vladka Gašperšič iz Novega mesta. Kako boli smrt otroka! Kdor ni takšne bolečine na lastni koži izkusil sam, tega ne more razumeti in ne čutiti.



Igle se je bala



»Saj me drugi tolažijo, da bo bolje. Kaj bolje! Iz dneva v dan je slabše. To sploh ni več življenje. Živim, ker moram,« prizna Tejina mama. Ničkolikokrat jo preveva občutek, da bo hčerka zdaj zdaj odprla vrata, da se bo vrnila. A to so le želje, resničnost je drugačna. Teje, veselega dekleta, ni več. Zanjo je bila usodna ljubezen s fantom, zveza, ki je doma niso odobravali. A ljubezen je slepa, ko govorijo čustva, opozorila in prošnje izzvenijo v prazno.



»Obdukcija je pokazala, da je bil za Tejo, ki je bila povsem zdrava, usoden en sam samcat vbod v levo roko, ki ga je dobila tistega večera. Ni se drogirala, to je bilo očitno tudi iz obdukcije, saj ni imela nobenega drugega vboda, videli bi se tudi stari vbodi v žilo. Pa jih ni bilo. Le eden je bil. Smrtni ...« je obupana Vladka.

