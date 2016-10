Za to so mu v okolici Trebnjega spisali 3200 evrov globe

TREBNJE – Trebanjske policiste so v četrtek okoli 23. ure obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v okolici Trebnjega z objestno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu.

Kršitelja so izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje odklonil. Ugotovili so, da 37-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Vozilo volkswagen polo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog.

Za omenjene kršitve je določena globa v višini 3200 evrov, so sporočili iz PU Novo mesto.