Za smučarja (32) usodna izpeljava levega zavoja

Policija opozarja »Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, med katere sodi tudi smučanje, res prijetni, hkrati pa skrb za varnost na smučišču na prvem mestu. Policisti opozarjamo, da je za varnost na smučišču najprej odgovoren vsak posameznik, zato moramo spoštovati pravila varnega smučanja (Fis pravila), biti obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Smučarji morajo spoštovati tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.«