Za silvestrovo grozi s pokolom

Policija ga je že našla? »Policisti so glede spornih objav na spletu (posnetkov, slik, blogov..), povezanimi z domnevnim mučenjem živali ter slik povezanih s pirotehniko, izsledili osebo, ki je sporne posnetke in slike objavljala in pri njem na podlagi odredbe opravili tudi hišno preiskavo. Ugotovljeno je bilo, da gre za mladoletnika iz območja UE Gornja Radgona, vendar se zaenkrat domnevni sumi storitve kaznivega dejanja mučenja živali ali storitve prekrškov povezanih s pirotehničnimi izdelki niso potrdili.« To so včeraj pozno zvečer sporočili iz PU Murska Sobota. Delo policistov se s tem ni ustavilo, napovedali pa so, da bodo o vsem obvestili pristojno državno tožilstvo ter pristojni center za socialno delo.