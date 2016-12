Za praznike tujce vračali Hrvatom

OBREŽJE – Pri opravljanju mejne kontrole na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti 24. 12. na podvozju tovornega vozila našli skritega tujca, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Državljana Albanije so predali hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti pa so 25. 12. dopoldne izsledili in prijeli še dva državljana Albanije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo v bližini Obrežja. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.