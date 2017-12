Za praznike reševali planince

KAMNIK – Kamniški gorski reševalci so morali v prazničnih dneh priskočiti na pomoč ponesrečencem v gorah.

V soboto zvečer so morali istočasno pomagati kar dvema ponesrečenima pod Kamniškim sedlom, enemu pod Rjavo gričo in drugemu pod Kamrico, je zapisano na spletnih straneh Društva GRS Kamnik.

Tako je skupina štirih reševalcev z zdravnikom odhitela k obema ponesrečenima, da so ocenili njuno stanje. Druga reševalna ekipa je s tehnično in z dodatno medicinsko opremo, kot so nosila in vrvi, prišla kasneje.

»Po pripravi in namestitvi v nosila smo s ponesrečencema v dveh ekipah začeli spust. Najprej po snegu do uravnave Pri pastirjih, nato skozi gozd, podrto drevje in po bolj zahtevnem terenu do ozkega dela doline V klinu ter naprej do parkirišča na Jermanci, kjer sta že čakali reševalni vozili nujne medicinske pomoči. V naporni in težki ter dolgi nočni reševalni intervenciji je sodelovalo 28 kamniških gorskih reševalcev, nujna medicinska pomoč Kamnik ter policija,« so zapisali v GRS Kamnik.

Ob tem so izpostavili tudi vlogo planincev, ki so jih poklicali na pomoč in ponesrečenima nudili pomoč.