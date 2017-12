Za praznike nič več na zaporniški košti

Tako je na ljubljanskih ulicah sodniku Jančarju razlagal, da so bili policisti tisti, ki so ga vratolomno lovili. Foto: Marko Feist

LJUBLJANA – Več kot devet mesecev je Stephen Casiraghi preživel v priporu, včeraj pa ga je ljubljanski okrožni kazenski sodnik Martin Jančar obsodil na 10 mesecev zapora. Ker v tem času sodba ne more postati pravnomočna, je bilo logično sodnikovo narekovanje v zapisnik, da se ZPKZ Povšetova odredi, naj obtoženca izpusti na prostost. Razvpitemu Casiraghiju je torej pripor odpravljen in znova je na prostosti.

Le zato, ker je Casiraghi?

Dvajset let je zaradi različnih grehov preživel po zaporih, letošnjega 9. marca pa je končno pristal na svobodi, a je zdržal le dva tedna, potem pa naj bi ušpičil novo neumnost. Bilo je 25. marca, ko je sedel za volanom clia, ki je imel nameščeni različni registrski tablici, je zapisano v obtožbi. Policisti so ga poskušali ustaviti, a je iz centra Ljubljane oddirjal naprej proti Mostam, prevozil rdečo luč in znak stop, vozil z vratolomno vožnjo do 90 kilometrov na uro in ogrožal druge voznike in pešce.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«