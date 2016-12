Za praznik enega odpeljali

SLOVENSKE KONJICE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči na praznični dan.

Včeraj ob 12.35 sta v Spodnjih Prelogah v občini Slovenske Konjice trčili osebni vozili. Gasilci PGE Slovenske Konjice so zavarovali in požarno zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem NMP, posipali razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorja in očistili cestišče.

Reševalci NMP Slovenske Konjice so eno poškodovano osebo odpeljali v SB Celje.