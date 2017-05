Za poskus uboja 4 leta

MARIBOR – »Obtoženi ni tako mirna oseba, kot to želi predstaviti. Bil je že tako v kazenskih kot prekrškovnih postopkih. Med dokaznim postopkom se ni izkazalo, da je oškodovanec prvi udaril obtoženega. Tudi nobena priča ni potrdila, da bi bil obtoženi v kritičnem času poškodovan. Tudi policist je pričal, da je obtoženi v času pridržanja vedno znova poudarjal, da bi moral dejanje dokončati. Da je oškodovanec preživel napad, je pripisati zgolj naključju, saj je zgrešil vitalne organe oškodovanca. Nož je bil dolg več kot 20 centimetrov in vbodne rane globoke več kot deset centimetrov,« je v svojem zaključnem govoru na sojenju Marjanu Mundi za poskus uboja dejala okrožna državna tožilka Metka Zupanc.



Zatem je tožilka sodišču predlagala, naj 64-letnemu obtoženemu prisodi šest let zapora. Enako kazen je predlagala na predobravnavnem naroku, a je medtem modificirala in nekoliko omilila obtožnico. Psihiater Jožef Kociper je namreč na sojenju poudaril, da je bil obtoženi Marjan Munda v času storitve kaznivega dejanja bistveno zmanjšano prišteven: »Organska spremenjenost osebnosti, ki je trajala vrsto let, se je v zadnjih tednih pred dejanjem bistveno zmanjšala, v veliki meri zaradi opitosti. Šest dni pred tem je bil vsak dan pijan.«



Zagovornik obtoženega, odvetnik Simon Dolinšek je zahteval oprostilno sodbo: »Obtoženi ni kriv očitanega poskusa uboja. Glede na dokazni postopek menimo, da je pravna kvalifikacija napačna. Iz prejetega psihiatričnega mnenja je moč razbrati, da je bila zmožnost imeti se v oblasti bistveno zmanjšana, včasih pa se sploh ni imel v oblasti.« Munda je bil ob zaključku sojenja zelo skop: »Svoje sem povedal, podobno tudi priče. Nič drugega ne bi želel povedati.«



Sodnica Vanja Verdel Kokol mu je nazadnje prisodila tri leta in šest mesecev zapora. »Upoštevali smo omilitvene okoliščine. Zaradi ponovitvene nevarnosti se podaljša pripor.« Zatem je sodnica še razglasila, da se z včerajšnjim dnem prekliče pogojna obsodba enega leta zapora, ki je bila Mundi izrečena zaradi goljufije. »Zato se obtoženemu izreče enotna kazen štirih let zapora.« Zaradi ponovitvene nevarnosti se obsojenemu tudi podaljša pripor do pravnomočnosti sodbe ali najpozneje do izteka višine kazni.



Tragični prepir se je pod starim dravskim mostom, v t. i. bunkerju, dogajal v začetku oktobra lani. Tam naj bi se najprej verbalno sprla Munda in njegov 53-letni prijatelj Tomaž Ivanc. Oba je socialna stiska porinila na rob preživetja, zato sta živela v zapuščeni hiši kot brezdomca, menda so že v preteklosti med njima pele pesti. Tako naj bi bilo tudi tragičnega 3. oktobra lani popoldne. Ivanc naj bi obtoženega s pestjo udaril po obrazu, zaradi česar naj bi Munda pograbil kuhinjski nož. Ko je Ivanc uvidel, da je vrag vzel šalo, naj bi se pognal v beg, a naj bi ga obtoženi dohitel. Pri tem naj bi mu rezilo dobrih 20 centimetrov dolgega noža zarinil v hrbet. Verjetno bi se zgodba končala drugače, če dva očividca s klicanjem ne bi ustavila napada. Ko sta vpletena padla na tla, je obtoženi legel na svojo žrtev in nameraval dokončati dejanje, a se je vse skupaj končalo »zgolj« s hudimi vbodnimi ranami.