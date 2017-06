Za posilstvo treh kobil plačal le globo

LJUBLJANA • Morda je 42-letni Ljubljančan M. F. čez dan celo popolnoma običajen družinski človek, a v zavetju noči začne zadovoljevati svojo izprijeno slo. Ko so nekdanjega policista pri tem početju ujele nadzorne kamere, so ljubitelji živali kajpak zagnali vik in krik. Toda škandalozna zgodba je do danes skoraj popolnoma zvodenela. Zaradi občevanja s kobilami je M. F. doletela denarna kazen, malce neobičajno kazensko ovadbo proti njemu pa je zdaj tožilstvo zavrglo.



Na pručko in v akcijo

Ko si je oskrbnik hlevov na stožiškem hipodromu Mitja Miklič ogledal nočne posnetke kamer z 21. septembra lani, mu je šlo na bruhanje. Ob 2.09 je namreč vstopil neki moški, stopil do živali, pri vsaki preveril, ali je konj ali kobila. Konji ga očitno niso zanimali, pred kobilami pa si je slekel hlače in se začel samozadovoljevati. Celo roko naj bi porival v njihove genitalije. Niti to mu še ni bilo dovolj. Uporabil je pručko, na katero je stopil, in tri živali dobesedno posilil.

