Za novo leto kršili javni red in mir

MURSKA SOBOTA – V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali tri kazniva dejanja, dve prometni nesreči z gmotno škodo, pet kršitev javnega reda in miru ter en primer povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so obravnavali dve kaznivi dejanji nevarne vožnje v cestnem prometu ter v Vanča vasi vlom v stanovanjsko hišo.

Javni red in mir je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.