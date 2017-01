Za nezakoniti pripor dobil le nekaj drobiža

NOVO MESTO – Če bo sodba okrožnega sodišča v Novem mestu obveljala, bo morala država Edinu Tiriću plačati 4100 evrov odškodnine, temu bo sicer treba prišteti zamudne obresti, a znesek je precej nižji, kot ga je Tirić sprva zahteval od Republike Slovenije. Tirićeva odvetnica Tatjana Sitar se bo na sodbo pritožila.



Tirić je bil v priporu od 14. junija 2004 do 13. januarja 2005, skupno torej sedem mesecev oziroma 213 dni, saj je bil utemeljeno osumljen, da se ukvarja s prekupčevanjem z drogo. Naj spomnimo: pred dobrim desetletjem so policisti na Dolenjskem, Tirić je takrat bival v Novem mestu, opravili več hišnih preiskav zaradi droge, tudi pri Tiriću, in pri njem našli nekaj malega mamil. Šlo naj bi za vsega 40 gramov heroina, ki ga je policistom izročil sam, a kljub dopovedovanju, da je drogo potreboval zase in je ni prodajal drugim, so ga obravnavali kot preprodajalca. Najprej je bil 48 ur v policijskem pridržanju, temu je sledil pripor, ki mu ga je odpravilo višje sodišče.



Tirič, ki mu je zdaj že uspelo svoje življenje spraviti v normalne tirnice, je na sodišču odkrito govoril o svoji nekdanji odvisnosti od drog in o krizi, s katero se je spopadal že v policijskem pridržanju, ko je prosil za zdravniško pomoč, pa mu je, kot je zatrdil, niso hoteli dati. »Tudi moja odvetnica je ob zaslišanju pri sodniku vztrajala, naj mi vendar ponudijo zdravniško pomoč, pa mi je sodnik odvrnil, da jo bom že dobil v priporu,« je v sodni dvorani povedal Tirić, ki je bil v policijskem pridržanju in priporu tarča šikaniranja in številnih žalitev. Ko je bil še v podzemni celici v policijskem pridržanju, v prostoru brez oken in dnevne svetlobe, kjer je bilo življenje še posebno neznosno, so bili, je navedel, policisti zelo nesramni: »Šli so se igrice, da mi bodo omogočili pomoč, če jim povem, kdo je preprodajalec. Spraševali so me, ali sem pripravljen kaj povedati, in me dražili, da mi bodo prinesli malo heroina od tistega, kar so mi zasegli.«



V sojenju je bil Tirić oproščen storitve kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili, sodba je postala pravnomočna junija 2009. In tej sodbi je sledila odškodninska tožba, Tirić je od Republike Slovenije zahteval 30.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki naj bi mu nastala v obdobju pridržanja in pripora. Na državnem pravobranilstvu so sicer priznavali, da mu odškodnina pripada, a ne tako visoka, tako pa je odločilo tudi prvostopenjsko sodišče v Novem mestu in mu prisodilo le 15,8 odstotka višine zahtevka. Sodišče pri določanju višine odškodnine ni upoštevalo zahtevane odškodnine iz naslova duševnih bolečin zaradi razžalitve dobrega imena in časti niti zaradi telesnih bolečin in nevšečnosti, temveč mu je prisodilo le enotno odškodnino za duševne bolečine zaradi okrnitve svobode in osebnostnih pravic.



Kot je v sodbi med drugim poudarila okrožna sodnica Valerija Ivanetič Karlič, so bili za odreditev pripora, ki ga je potrdilo tudi višje sodišče, podani vsi trije priporni razlogi, torej begosumnost, ponovitvena nevarnost in možnost vplivanja na priče. »Četudi je bil Tirić v kazenskem postopku oproščen oziroma je bil pripor odpravljen zaradi okoliščin, ki so nastale oziroma so bile ugotovljene naknadno, to ne pomeni, da je bilo pridržanje odrejeno nezakonito,« je zapisano v sodbi, kot tudi dejstvo, da je celica na policijski upravi urejena v skladu s predpisanimi standardi, 24-urna osvetlitev pa je potrebna zaradi varnosti pridržanega, saj je ta 24-urno nadzorovan. Sodišče je prepričano, da pripor ni bistveno vplival na Tirićev ugled. Njegova čast in dobro ime sta bila zastavljena že v preteklosti zaradi lastnih ravnanj, bil je namreč že kaznovan za istovrstno kaznivo dejanje.