Za materino smrt bo sedel leto dni

MARIBOR – »Glede na težo zadeve vas prosim, da obrambi omogočite čas za pripravo zaključnega govora,« je sodnico Tanjo Rot prosil zagovornik obtoženega 42-letnega Jožeta Klinca mlajšega, ki so ga domači klicali kar Joško, odvetnik Silvo Godič. Avtoritativna sodnica predloga mariborskega odvetnika ni sprejela, ampak je nakazala, da si želi čim hitrejšo razsodbo v primeru smrti znane gostilničarke s Pohorja, 65-letne Veronike Berk (pred tem se je pisala Klinc). Ta je v precej skrivnostnih okoliščinah umrla pred poldrugim letom, ko jo je obtoženi s pestjo najmanj dvakrat udaril v obraz, da je padla po stopnicah in se tako hudo poškodovala, da je bila takoj mrtva.



Če nima enojajčnega dvojčka, je bil on



Že v uvodu včerajšnje obravnave je sodnica prebrala mnenje Nacionalnega forenzičnega laboratorija, za katero je zaprosilo sodišče. »Ugotovljeno je bilo, da sledi, ki so jih zavarovali na stopnicah, pripadajo pokojni. Zelo malo verjetno je, da bi padla ob prvem udarcu,« je prebirala sodnica. Predvsem slednje je godilo okrožnemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ki je v obtožnici trdil, da je Joško svojo mamo udaril najmanj dvakrat s pestjo v obraz. Zatem naj bi padla po stopnicah in dobila smrtne poškodbe, zaradi katerih je pozneje umrla.

