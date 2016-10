Za las ušel tragediji: preveč popil in sedel na kolo

KRANJSKA GORA – V četrtek popoldne je v Kranjski Gori padel kolesar, ki se je pri tem lažje poškodoval, so sporočili iz PU Kranj.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v krvi skoraj dva promila alkohola (0,91 mg/l).

Nesreča je bila posledica hujših motenj ravnotežja in nezmožnosti varnega kolesarjenja. Končala bi se lahko z bistveno hujšimi posledicami, če bi zaradi nezanesljivih reakcij in vijuganja kolesarja po cesti vanj trčil kateri od voznikov, so še dodali kranjski policisti.