Za kratek čas tretji član v patrulji

KRANJ – Danes ponoči so kranjski policisti naleteli na manjšega psa, ki je nekaj časa stal na mestu in je deloval izgubljeno. Zaradi nizkih temperatur so ga začasno namestili v službeno vozilo in odpeljali na policijsko postajo, kasneje pa predali zavetišču za živali. Lastnika so zdaj že našli.

Poskrbite za živali in zagotovite ustrezen nadzor nad njimi, opozarjajo policisti.