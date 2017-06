Za denar vse

NOVO MESTO – Novomeški policisti so v času med prejšnjim ponedeljkom, 5. junijem, in preteklo nedeljo, 9. junijem, zabeležili več vlomov.

V kraju Bič na območju Trebnjega so neznanci med ponedeljkom in petkom z dvorišča podjetja odnesli večjo količino odpadnega aluminija in dele tovornih vozil. Povzročili so okoli 10.000 evrov škode.

V Metliki so bili lastniki stanovanjske hiše oškodovani za več kot 2000 evrov, potem ko je vlomilec vlomil pritlično okno.

Prav tako poročajo o vlomilcu v Brežicah, kjer je nekdo vstopil kar skozi odprto okno in ukradel okoli 1000 evrov.

Na avtocestnem postajališču Starine je neznanec je izkoristil nepazljivost ženske, ki je v toaletnih prostorih pozabila denarnico. Iz nje je odtujil okoli 1200 evrov.



V nedeljo je neznanec vlomil v gospodarski objekt v Brezovici pri Mirni. Odtujil je posodo z gorivom in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov.

Na območju Krškega pa so v noči s sobote na nedeljo zabeležili krajo traktorske prikolice. Osumljenec je lastnika oškodoval za 700 evrov.