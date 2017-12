Za božič odsotni lastniki, prišli vlomilci

LJUBLJANA – Tiskovna predstavnica ljubljanske policije Maja Ciperle Adlešič poroča: »V času med 23. in 28. 12. 2017 so za zdaj še neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo na območju Šiške.« Iz prostorov so odtujili gotovino, lastnika pa oškodovali za več tisoč evrov.