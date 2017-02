Za Andrejo je bilo usodnih več vbodnih ran

KOPER – Koprsko okrožno sodišče je na predlog tožilstva za 36-letnega Izolčana Stefana Langa, osumljenega nedavnega umora v Izoli , sprejelo sklep o priporu, ki se izvaja v enoti za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra, danes poročajo Primorske novice. Sodišče je tudi že odredilo izvedenstvo psihiatrične stroke.

Moškega so iz psihiatrične bolnišnice v Idriji, kamor so ga odpeljali že na dan prijetja, medtem že premestili v Maribor, navaja časnik. Izvedenec psihiatrične stroke pa bo ugotavljal, ali je bil osumljeni prišteven ter kakšne psihične težave oziroma bolezni ima. V preteklosti so ga sicer po informacijah Primorskih novic večkrat prisilno hospitalizirali, zdravil pa naj bi se tudi v idrijski psihiatrični bolnišnici.

Številne vbodne rane

Časnik danes navaja še nekatere podrobnosti raziskave umora. Za 53-letno Andrejo Ogreševič so bile tako usodne številne vbodne rane, umrla pa naj bi že kakšen dan pred odkritjem.

Policija je 36-letnika prijela na naslovu, kjer sta živela tako on kot žrtev. Dogodki so si 13. februarja sledili zelo hitro. Operativno-komunikacijski center je nekaj po 3. uri ponoči prejel klic občana, da je neznanec na Manziolijevem trgu vlekel truplo in ga pustil ob smetnjaku. Policijska patrulja je tam dejansko našla truplo ženske, sledi vlečenja trupla pa so policiste pripeljale do stanovanja, kjer sta policista prijela osumljenca, ki jima je odprl vrata. Priči pa sta potrdili, da gre za isto osebo, ki je vlekla truplo, so po prijetju pojasnili na policiji.

Po podatkih policije sta žrtev in osumljenec v stanovanju živela sama. Moškega so leta 2008 obravnavali zaradi kaznivega dejanja preprečitve ali napada na pooblaščeno uradno osebo, večkrat pa so ga v preteklosti obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru.