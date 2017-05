Za 75 evrov kupil ukraden TV

PIRAN – Policisti Policijske postaje Piran, ki so se jim pridružili kolegi s Postaje konjeniške policije Ljubljana, so izvedli poostren nadzor na varnostno najbolj obremenjenih območjih v Piranu in Portorožu, natančneje na območjih turističnih, gostinskih in drugih objektov, kjer so v zadnjem času obravnavali večje število tatvin in vlomov. Na teh območjih sta vedno večji problem tudi posest in preprodaja prepovedanih drog, v bližajoči se turistični sezoni pa policisti pričakujejo, da bo vseh omenjenih kaznivih dejanj še več. Tako so tokrat budno opazovali dogajanje na teh kritičnih območjih, opravili več razgovorov z občani in ugotavljali identiteto sumljivih ljudi, ki so se potikali tam naokoli.



V Piranu so v sklopu poostrenega nadzora zasegli manjše količine prepovedane konoplje, ki so jo našli pri 19-letnem domačinu, zoper katerega so uvedli tudi hitri postopek o prekršku.



Opazili so mopedista, ki je nezanesljivo vijugal po okolici, poleg tega je moped vozil brez zaščitne čelade. Ustavili so ga in med postopkom ugotovili, da je 42-letnik, doma iz okolice Kopra, vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu preizkus z alkotestom, saj so posumili, da je moški pijan, a je naprava pokazala, da v organizmu alkohola ni imel. Odredili so mu še strokovni pregled, ki bi pokazal, ali je morda vozil pod vplivom prepovedanih drog, a ga je moški odklonil. Moped so mu policisti zasegli in o njegovem početju z obdolžilnim predlogom obvestili sodišče.



Med nadzorom so možje postave obravnavali še vlom v portoroško slaščičarno, iz katere je zlikovec ukradel več alkoholnih pijač, sladoled in blagajniški minimum ter lastnika oškodoval za 500 evrov.



Uspešno so policisti preiskali kaznivo dejanje velike tatvine z vlomom, ki se je zgodilo sredi aprila. Nepridiprav, gre za 37-letnega Pirančana, je ukradel televizijski sprejemnik in ga prodal naprej. Za le 75 evrov ga je kupil njegov 20-letni sokrajan, a dolgo v novem televizorju ni mogel uživati, saj so ga policisti zasegli, 37-letnika, ki ga že dobro poznajo, bodo ovadili zaradi velike tatvine, 20-letnika pa zaradi prikrivanja.