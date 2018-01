Za 50 evrov hoteli, da se jim rit poliže

LJUBLJANA – Kako nasprotujoča si mnenja o tem, ali prostitucija sploh spada v svet kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, imajo tožilci in odvetniki, se je izkazalo tudi v zaključnih besedah v zadevi Bažika. »Biljana Bažika je bila prištevna, izkoriščala je prostitucijo v ekonomskem smislu in v medčloveških odnosih. Do oškodovank je delovala kriminalno in izkoriščevalsko,« je bil odločen specializirani tožilec Jože Levašič. Njena odvetnica Lucija Šikovec Ušaj pa je protestirala, da klientka sploh ni zagrešila kaznivega dejanja: »Pravo trgovino z ljudmi te dni spremljamo prek medijev. Gre za Tajvance, ki so jih imeli zaprte, brez telefonov, enkrat tedensko so lahko klicali domov, a pod nadzorom. In še takrat so lahko razlagali le, kako jim je dobro.«

Prostitucija je pri nas, resnici na ljubo, legalna, toda le če dekleta in žene (ali moški) prostovoljno prodajajo svoje telo. Če pa jih v to kdo prisili, lahko vse skupaj kar hitro postane trgovina z ljudmi. In tudi 42-letno Lendavčanko Bažikovo je tožilstvo posadilo na zatožno klop kot šefico kriminalne združbe, ki naj bi novačila revne in brezposelne mlade Madžarke ter jim obljubljala bajen zaslužek. Nastanila jih je v dveh ljubljanskih ter v enem mariborskem in enem koprskem stanovanju. Kot trdi Levašič, so se morale prostituirati vse dni v tedni najmanj 10 ur na dan. Za pol ure seksa so morale strankam zaračunavati po 50 evrov, za polno uro 80, polovico od prisluženega denarja so morale dajati Bažikovi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«