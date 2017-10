Z zemljevidom v roki sta ga okradla

LJUBLJANA – V petek okrog 12.45 so PU Ljubljana obvestili o tatvini denarja. Policisti so ugotovili, da je moški tega dne na Proletarski ulici opravil dvig gotovine, ko se je pripeljal domov na Malejevo ulico, pa sta do njega pristopila dva neznanca in ga ogovorila. Pri sebi sta imela zemljevid in ga vprašala po poti, med tem pa izkoristila njegovo nepazljivost in mu iz torbe vzela denarnico. Oškodovala sta ga za nekaj sto evrov.